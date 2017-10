Slideshow

Infiniti laat stukjes QX80 zien Luxueuxe kolos debuteert in Dubai

Infiniti laat de eerste stukjes doorschemeren van de volledig nieuwe QX80. De nieuweling wordt medio volgende maand onder het doek vandaan getoverd in Dubai.

In april dit jaar stelde Infiniti de QX80 Monograph aan de wereld voor, een concept-car die al een zeer goede indruk gaf van wat we van een nieuwe generatie QX80 kunnen verwachten. De QX80 is Infiniti's grootste SUV en de huidige in 2010 gelanceerde generatiedeelt zijn technische basis met de Nissan Patrol.

De reusachtige QX80 kan momenteel dan ook worden gezien als een zeer luxueuze variant van de Patrol van moederbedrijf Nissan. Bij de nieuwe QX80 wordt het thema 'weelde' nog even onderstreept. Met de QX80 Monograph gaf Infiniti al aan "een nieuwe vorm van luxe te verkennen".

De nieuwe QX80 wordt ruim vijf meter lang, twee meter hoog en tevens meer dan twee meter breed. Over het uiterlijk kunnen we kort zijn: de QX80 gaat zeer sterk op de QX80 Monograph lijken, al is de productieversie natuurlijk ontdaan van de typische glimmertjes die op de concept-car zaten. Volgend jaar verwachten we de nieuwe QX80 op de markt, al zal hij het Nederlandse asfalt alleen via grijze import onder zijn wielen krijgen.