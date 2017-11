Slideshow

Inderdaad: Nissan Kicks naar Verenigde Staten Kicks verspreidt zich

Nissan voert de Kicks vanaf medio volgend jaar ook in de Verenigde Staten. Tot op heden kennen we de compacte cross-over alleen van de Zuid-Amerikaanse markt.

Eerder deze week plaatste Nissan een afbeelding op zijn sociale kanalen waarmee het de komst van een nieuwe SUV voor de Amerikaanse markt aankondigde. Ons vermoeden dat het om de Kicks lijkt te gaan, bleek gegrond. Nissan heeft die namelijk aan zijn nieuwe potentiële kopersgroep voorgesteld tijdens de Los Angeles International Auto Show.

De Kicks kennen we als een compacte cross-over die Nissan in mei vorig jaar op de Zuid-Amerikaanse markt bracht. Momenteel wordt de auto ook in Mexico en China gebouwd en spoedig is de auto ook in Maleisië te vinden. Bij de Zuid-Amerikaanse onthulling van de Kicks liet Nissan al weten dat die uiteindelijk in meer dan tachtig markten zal worden verkocht. Daarmee lijkt de kleine SUV een wereldauto te worden. Amerikaanse media melden dat de Kicks aldaar waarschijnlijk de Juke gaat vervangen. Als dat inderdaad zo is, zou een volgende stap zomaar de oversteek naar de West-Europese markt kunnen zijn.

De Kicks meet 4,3 meter in de lengte, is 1,76 meter breed en 1,59 meter hoog. Daamee is hij ruim 15 centimeter langer, 1 centimeter breder en 2 centimeter lager dan de Juke. De naast die Juke relatief ingetogen ogende compacte cross-over draagt duidelijk Nissans huidige designtaal en past in elk geval prima naast de Micra in het gamma, al lopen we dan wellicht op de feiten vooruit. Op de Amerikaanse bestellijst verschijnt een 125 pk en 156 Nm sterke 1.6, die zijn vermogen via een continu variabele transmissie naar alle vier de wielen stuurt.