In Limburg en Drenthe is auto populairste Randstad gebruikt vaker het OV

Nederlanders pakken bij 43 procent van alle ritten de auto. Inwoners uit Limburg en Drenthe spannen de kroon: zij gebruiken bij meer dan de helft van de tijd een auto. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.

Het 'Onderzoek Verplaatsingen in Nederland' wordt elk jaar in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat door het CBS uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de dagelijkse verplaatsing van de Nederlandse bevolking, waar vandaan en waarheen dit gebeurt, het tijdstip waarop, de gebruikte vervoermidellen en de reismotieven. Hieruit bleek dat in 52 procent van de ritten een Limburger de auto pakt. Op de tweede plaats met 51,9 procent is dat de provincie Drenthe. Met 34,8 procent sluit Noord-Holland het rijtje af en gebruiken ze daar het minste de auto, Zuid-Holland staat een plekje hoger met 39 procent. De cijfers gaan over de periode 2014-2016.

Afhankelijk van de ritafstand beslissen we welk vervoermiddel we gebruiken, blijkt uit het onderzoek. Is de bestemming minder dan 5 kilometer verderop, dan doen we dit vooral lopend (35 procent) of met de niet-elektrische fiets (33 procent). Bij bijna een kwart van de korte afstanden gebruiken we de auto. Is de afstand langer, dan gebruiken we aanzienlijk vaker de auto: voor 79 procent van de ritten van 15 kilometer of langer wordt de auto ingezet. Fietsen doen de inwoners van Overijssel en Groningen het liefste, Flevoland en Noord-Holland zijn de koplopers wat het openbaar vervoer betreft.