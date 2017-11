Slideshow

In het Wild: Volvo 242 (1975) Tweedeurs

De 200-serie van Volvo is een iconische auto en elke willekeurige leek zou het vierkante design dan ook altijd herkennen. In Baarn stond deze 242 langs de weg geparkeerd, de tweedeurssedan die als eerste van de 200-serie het veld moest ruimen.

De 200-serie verscheen in 1974 op de markt als doorontwikkeling van de 100-serie, maar heeft sindsdien een aanzienlijk iconischer status opgebouwd dan z'n voorganger. Hoewel de carrosserie van de auto in grote lijnen gelijk bleef, ging de techniek volledig op de schop. Ook aan de buitenkant is de nieuwere auto meteen te herkennen, dankzij een nieuwe neus en dito kont. De auto die hier staat, is een 242 uit 1975. Een vroege tweedeurs sedan dus, want het laatste getal in de typeaanduiding gaf aanvankelijk het aantal deuren aan. Deze carrosserievorm bleef niet al te lang in trek en verdween in 1984 voortijdig van het toneel. De vierdeurs sedan en vijfdeurs stationwagen, die later gewoon als '240' door het leven gingen, werd een veel langer leven gegund. De 200-serie werd min of meer opgevolgd door de 700- en 900-serie, maar bleef in productie totdat Volvo succesvol de 850 lanceerde. Toen werd de stekker er voor de 200-serie na bijna 20 jaar uitgetrokken.

In de loop der jaren waren er diverse motoren en versnellingsbakken voor de Volvo 242 leverbaar. Bijzondere versies waren de 242 GT en de 240 Turbo. Deze snellere versies werden in de jaren tachtig geleverd. In de gespotte groene 242 ligt een 2,0-liter benzinemotor met 81 pk. In april 2007 verscheen deze Volvo op de Nederlandse weg. Helaas is er op de auto geen spoor te bekennen van waar hij zijn carrière ooit begon. In maart dit jaar werd de auto overgedragen aan de huidige eigenaar. Op het oog ziet de oude Zweed er nog heel netjes uit, hoewel de banden wel aardig plat zijn. Vermoedelijk wordt de groene Zweed dan ook niet veel meer gebruikt.