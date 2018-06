Afschrijvingskanon In het wild: Volkswagen Phaeton W12

Slideshow

De Volkswagen Phaeton gaat de boeken in als de grootste en duurste limousine die Volkswagen ooit bouwde en deze W12 was de topuitvoering van dat opmerkelijke model. De auto kostte nieuw niet minder dan 2 ton!

Dat is verbijsterend veel geld voor een Volkswagen, maar in de wereld van topklasse limousines met een twaalfcilinder in de neus is 2 ton zo ongeveer het minimum. Veel verbijsterender is dan ook waar je een exemplaar als deze vandaag de dag voor aanschaft. Op het moment van schrijven kost de voordeligste Phaeton op deze site €4.500, terwijl de goedkoopste W12 voor €6.950 van jou is. Dat is enigszins inherent aan het soort auto, maar er spelen meer zaken. Om te beginnen is daar natuurlijk de merknaam. Wie het lef heeft om een vijftien jaar oude toplimo voor een habbekrats aan te schaffen, loopt dat risico vermoedelijk liever voor een BMW, Mercedes-Benz of Jaguar dan voor een Volkswagen. Daar komt bij dat de Phaeton zelfs tussen z'n directe concurrenten een bijzonder complexe auto was. Het doel van Piëch, de bedenker van dit megalomane project, was immers om een auto te maken die alle andere topsedans achter zich zou laten.

Daarom werd alles uit de kast getrokken. Het feit dat de Phaeton z'n techniek grotendeels deelt met de Bentley Continental Flying Spur zegt al heel wat, maar dat was niet genoeg voor de ontwerpers. Van de achterklepscharnieren tot de elektrische ventilatierooster-afdekking en van de bekerhouders tot de verlichting, het is allemaal even fraai als gecompliceerd. En ja, het kan allemaal stuk. Dat schrikt mensen nu eenmaal af, en misschien is dat maar goed ook.

De motorenlijst van Volkswagens topmodel begon met relatief eenvoudige V6 benzine- en dieselmotoren loopt dan via de voor de hand liggende V8-optie naar het echte feest. De twee bizarste krachtbronnen zijn zonder twijfel de V10 TDI, die slechts in een paar auto's is geleverd, en de W12 die in de auto op de foto's te vinden is. Het uitzonderlijk korte twaalfcilinderblok is een ongeblazen versie van de krachtbron in de Continental-modellen van Bentley uit die tijd en is in die vorm onder meer ook in de Audi A8 te vinden. In de Phaeton komt de relatief compacte beul tot 420 pk en 550 Nm, genoeg om in alle rust in zo'n 6 tellen van 0 naar 100 te zoeven.

Dit donkerblauwe exemplaar stamt uit introductiejaar 2002 en is een 'korte' vierzitter. De Phaeton was er ook met een lange wielbasis en met vijf zitplaatsen, maar wie die vijfde plek inleverde kreeg een fraaie, doorlopende middentunnel met houtafwerking en twee losse, apart verstelbare achterstoelen. Wel zo comfortabel! De kleurstelling, donkerblauw met beige, is bijzonder tijdloos en klassiek. Wel geeft het stickertje op de achterklep, het zwarte EU-balkje op de achterste kentekenplaat en het ontbreken van de logo's op de wielen de indruk dat dit exemplaar de laatste tijd wat tegenslagen heeft gekend. Het is echter zeker nog niet te laat om het tij te keren. Laten we hopen dat dat gebeurt. Toch?

