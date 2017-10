Slideshow

In het Wild: Volkswagen Passat B1 (1974) Opvallen door gewoon te blijven

AutoWeek-lezer Bruno Vijverman, hofleverancier van fraai materiaal voor deze rubriek, is verantwoordelijk te houden voor de foto's van deze snaarstrakke oer-Passat!

Eerder schenen we in deze rubriek een lichtje op een vijfdeursversie van de oer-Passat, de B1. Deze knalrode en ogenschijnlijk in topconditie verkerende Passat die vandaag in de digitale spotlights staat, is een 'tweedeurs' Passat uit 1974, het tweede verkoopjaar van de Volkswagen die in de basis natuurlijk een Audi 80 was. Hoewel de auto oogt als een hatchback is het in theorie een sedan. De achterklep opent zich namelijk los van de achterruit.

In het vooronder van dit exemplaar gaat een zeer bescheiden 1,3-liter viercilinder schuil, die 60 brave pk's naar de voorwielen stuurt. Het betreft een L-uitvoering en dat betekent dat je als Passat-eigenaar in de jaren 70 wordt getrakteerd op een Passat met sierstrips rond de grille, op de achterzijde, rond de ruiten én op een rubberen stootstrip op de flank. De rechthoekige kijkers voorop deze Passat, die sinds 2005 in Nederland is en al zeven jaar door zijn huidige eigenaar wordt vertroeteld, waren voorbehouden aan de L- en LS-uitvoeringen. Instapmodel S moest het met met enkele ronde kijkers doen, terwijl de sportiever ingestelde TS juist dubbele ronde koplampen mee kreeg. Ooit zo gewoontjes, deze door Giorgetto Giugiaro op papier gezette Duitser. Anno 2017 een zeldzaamheid, zeker in deze conditie.