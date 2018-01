Slideshow

In het Wild: Volkswagen Golf (1990) Zeldzaam overblijfsel

De Volkswagen Golf 1 is in deze rubriek al een aantal keren voorbijgekomen, maar inmiddels is ook de tweede generatie van Volkswagens bestseller zeldzaam genoeg om op het podium plaats te nemen. Zeker als-ie zo strak en origineel is als dit exemplaar!

Een origineel Nederlands kenteken met de cijfers in het midden, die typische stalen wielen met kunststof 'sierdelen', een plaathouder van een dealer en zelfs die typische Madison-striping: deze Golf is ongedeerd uit de strijd gekomen! Zelfs de rode lak, die ook bij dit model bekendstond om z'n neiging tot verkleuren, verkeert ogenschijnlijk in uitstekende staat. Enige dissonant zijn de ruitenwissers, die van het te moderne 'flat blade'-type zijn. We vergeven het de eigenaar graag, want deze Golf is een bijzonder mooi exemplaar van een met uitsterven bedreigde soort.

De Golf 2, waarvan maar liefst 6,3 miljoen exemplaren zijn gebouwd, heeft het lang volgehouden in het straatbeeld, maar nu lijkt er toch echt een einde te zijn gekomen aan z'n alomtegenwoordigheid. Het model verscheen in 1983 op de markt en maakte in 1992 plaats voor z'n opvolger. Deze rode driedeurs stamt uit 1990 en is dus een relatief laat exemplaar. Kenners zien dat meteen aan voorste zijruiten, die bij de latere modellen uit één stuk bestaat. Ook de buitenspiegels en grille zijn anders, maar de 'dikke' schildbumpers ontbreken op deze auto. De Madison-uitvoering was één van de vele actiemodellen die Volkswagen rond het begin van de jaren '90 voerde. Andere voorbeelden zijn de Manhattan, Pasadena en Memphis. Echte weelde hoef je van een versie als deze niet te verwachten, al is dit Golfje wel nét iets fraaier uitgevoerd dan het basismodel. Onder de kap huist nog een bewijs dat de eerste eigenaar het relatief breed liet hangen, want de 1.6 is met 69 pk flink krachtiger dan de 54 pk sterke basis-1.3.

Peilstok In het Wild: Volkswagen Golf II. Deze ooit zo doodnormale auto... vind ik fantastisch.

vind ik best leuk.

doet me niet zoveel.

vind ik maar niks.

vind ik verschrikkelijk. In het Wild: Volkswagen Golf II. Deze ooit zo doodnormale auto... vind ik fantastisch. 39,8%

vind ik best leuk. 35,7%

doet me niet zoveel. 9,7%

vind ik maar niks. 5,2%

vind ik verschrikkelijk. 9,7% Aantal stemmen 269