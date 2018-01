Slideshow

In het Wild: Toyota Sprinter Trueno (AE86) De andere variant

De Toyota-coupés die bij liefhebbers als AE86 bekend zijn, ogen op het eerste gezicht niet al te bijzonder, maar zijn in bepaalde kringen ronduit legendarisch en vrijwel onbetaalbaar. De Levin-variant kwam al eerder aan bod, nu is het de beurt aan de exotische Trueno!

Dat de AE86 voor de tweede keer in deze rubriek schittert, is opmerkelijk, want het is een uiterst zeldzame modelreeks. Deze coupé op basis van de Corolla was leverbaar van 1983 tot 1987 en bood in die dagen, in tegenstelling tot zijn hatchback- en sedanbroertjes, nog steeds achterwielaandrijving. Dat maakte de auto's eindeloos populair in de driftscène, waardoor er ongetwijfeld een heleboel voortijdig om het leven zijn gekomen.

'Auto's', inderdaad, want de AE86 was er in meerdere varianten. Net als later bij de Celica was er keuze uit een twee- en een driedeurs koets, met een duidelijk andere vorm. Daarnaast bestonden er versies met reguliere, rechthoekige koplampen – de Levin – en varianten met klapkoplampen, de Trueno. Die laatste is in Europa aanzienlijk zeldzamer. De driedeurs Trueno die we vandaag aan je voorstellen, is afgaande op zijn 'side markers' en aan de linkerzijde gemonteerde stuurwiel afkomstig uit de VS. De auto komt uit 1985, rijdt sinds 2015 in Nederland rond en is verre van origineel. Het 'Panda'-kleurenschema en de verlaging en wielen zijn echter wel tijdsconform, waardoor de auto wat ons betreft wegkomt met zijn opsmuk. Ben jij het daarmee eens?