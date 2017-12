Slideshow

In het Wild: Toyota Prius C De Amerikaanse Yaris Hybrid

Behalve de reguliere Prius is er ook nog de Prius+, een ruime zevenzitsversie van Toyota’s hybride icoon. Wie een kleinere hybride wil, komt bij de Yaris Hybrid uit. In de VS kennen ze wél een compact model onder het Prius-label: de Prius C. Dit rode exemplaar is in Nederland terechtgekomen!

Die Prius C verhoudt zich feitelijk tot 'onze' Yaris Hybrid zoals de reguliere (vorige) Prius zich verhoudt tot de Auris Hybrid, want de aandrijflijn komt overeen. Het gaat dus alleen om de naam en de vormgeving, die inderdaad veel Prius-kenmerken bevat. De gladde, lage neus, de hoge koplampunits en de vorm van de zijruiten zijn helemaal 'Prius', al heeft de 'C' niet de druppelvorm van het grotere model. De Prius C, waarbij de C staat voor City, is echter niet geboren als Prius: in Japan staat het model als Aqua te boek. Overigens kregen onder meer ook Australië, Nieuw-Zeeland en verschillende Aziatische landen de Prius C voorgeschoteld, maar in Europa is het model nooit geleverd.

Dat dit rode exemplaar zich desondanks een weg door de Nederlandse sneeuw probeert te banen, is daarom best opmerkelijk. De auto, die getuige de stickers op de achterklep van een hondenliefhebber is, is 'opvallend onopvallend'. Aan de meeste voorbijgangers gaat deze Aziatische hatchback volledig voorbij, maar ondertussen staat hier een in deze contreien unieke auto. Een auto die nog niet zo lang in ons land te zien is bovendien, want deze C staat pas sinds eind augustus op Nederlands kenteken.

