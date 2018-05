Broer van Vibe In het Wild: Toyota Matrix (2007)

Slideshow

AutoWeek-lezer Hans Noordzij stuurde ons foto's op van een Toyota die eigenlijk helemaal niet op Nederlandse bodem hoort rond te rijden.

Hans Noordzij omschrijft de Matrix op deze foto's als "een saaie auto", maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat deze Toyota geen interessant verhaal vertelt. De Matrix is een stationwagonachtige hatchback die tot op zekere hoogte zelfs als cross-over valt te omschrijven. Sterker nog, Toyota noemde de auto een CUV, een cross-over utility vehicle. Het exemplaar op de foto's is een uit 2007 stammend exemplaar en daarmee is het een exemplaar van de eerste generatie.

De eerste generatie Matrix verscheen in 2003 op de markt en is de vrucht van de joint-venture die Toyota met General Motors had: NUMMI. Daarover lees je hier meer. De op de Corolla E130 leunende Matrix werd als sportievere variant van dat model gezien en werd zo nu en dan ook als Corolla Matrix aangeduid. Het feit dat de Matrix uit het samenwerkingsverband met GM voortkwam, had natuurlijk tot gevolg dat ook de Matrix een GM-broertje kreeg: de Pontiac Vibe.

Het exemplaar op de foto's stamt uit 2007 en kwam twee jaar later voor het eerst de Nederlandse landsgrenzen over. Sinds 2009 is hij bij zijn huidige eigenaar. In het vooronder doet een 1,8-liter viercilinder dienst, een blok dat 135 pk opwekt.

In 2013 trok Toyota de stekker uit de Matrix, een auto waarvan toen al de tweede generatie op de markt was. In Canada mocht de Toyota het nog een maandje langer uitzingen. De Pontiac Vibe werd, na het verdwijnen van het merk, in 2010 naar het hiernamaals verwezen.