Werk- of luxepaard? In het Wild: Toyota Land Cruiser (1987)

Misschien wel het hardst werkende paard van de stal: de Toyota Land Cruiser. In Nederland zien we ze zelden rijden, terwijl ze op andere continenten op elke straathoek staan. Deze FJ62 staat sinds december vorig jaar op Nederlands kenteken en AutoWeek-lezer Bruno Vijverman kwam hem tegen.

Sinds 1982 zijn er nog geen 3.000 Land Cruisers op de Nederlandse wegen verschenen (ter vergelijking: van de Corolla 207.269 exemplaren). Deze witte valt daar niet onder, want die begon zijn carrière in 1987 elders op de wereld. De witte offroadbeul kreeg eind 2017 voor het eerst Nederlands terrein onder zijn wielen. Onder de kap van deze Land Cruiser monteerde Toyota een onverwoestbare 4,0-liter benzinemotor. De grote zescilinder levert 149 pk. Het is daarmee gelijk een zeldzaamheid, want het gros van de Land Cruisers heeft een diesel in het vooronder liggen. Daarnaast ziet de terreinwagen er bijzonder netjes uit en lijkt het er stiekem op dat hij niet vaak offroad is gebruikt. Zonde?

In 1954 dook voor de eerste keer de naam Land Cruiser bij Toyota op. Waar het eerst een verre neef van een militair voertuig was, verscheen in 1960 de misschien wel bekendste Land Cruiser: de J40. Tot maar liefst 1984 wist het model het uit te zingen. Terwijl deze lijn nog liep, introduceerde Toyota de J60-reeks, waar 'onze' witte gespotte Land Cruiser onder valt. Opvallend is dat de nieuwe serie meer als luxueuze offroader werd neergezet dan zijn voorganger. Dat is een trend die Toyota tot op heden aanhoudt, want de Land Cruisers die volgden werden stuk voor stuk zeer rijk uitgerust met de meest uiteenlopende opties. De 4,7 meter lange FJ60-serie bleef tot 1989 in productie. De J80-serie nam vanaf 1990 het stokje over.