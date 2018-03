Slideshow

In het Wild: Toyota Crown Helemaal in zijn Element

De majestueuze Crown was ooit de eerste Toyota die voet zette op Nederlands grondgebied. De grote sedan is al tientallen jaren niet meer op de prijslijsten te vinden, maar dit snaarstrakke exemplaar herinnert nog aan toen.

De Crown die Nederland aandeed in de jaren '60 was van een generatie eerder, want dit exemplaar stamt uit 1972. De auto werd aangetroffen door Mickey Kleijwegt, die helaas snel door moest en dus geen plaat van de voorzijde kon maken. Ter compensatie hebben we een fraaie folderfoto toegevoegd. Gelukkig is ook zonder voorkantplaat duidelijk dat hier een uiterst fraai exemplaar staat van de Crown die in de korte periode 1971 tot 1974 werd gebouwd. De witte auto is bovendien voorzien van een origineel Nederlands kenteken dat alleen in 1992 eens op een andere naam is gezet. Onder de lange, met chroom behangen motorkap van de 1.345 kg wegende brok Japanse luxe ligt zowaar geen zes-in-lijn, maar een bescheiden vierpitter met 86 pk. Het blok loopt op lpg en drijft via een handgeschakelde versnellingsbak de achterwielen aan.

De allereerste Crown verscheen in 1955. Vele generaties volgden en in Japan wordt binnenkort de vijftiende editie van de sedan van 5-serie-formaat gevoerd. Het woord 'topmodel' gebruiken we bewust niet, want naast de gewone Crown is er nog de nipt langere en vooral luxere Crown Majesta. Bovendien levert Toyota nog altijd de tot voor kort van een V12 voorziene Century, al is die behoorlijk conservatieve auto voor een select publiek bedoeld.

De onderkop boven dit verhaal is wellicht een beetje flauw, maar het zal de oplettende kijker niet zijn ontgaan dat voor de Crown nog een aparte Japanner staat: een Honda Element. Ook die auto kwam al eens in deze rubriek voorbij. Hetzelfde geldt overigens ook voor de Crown, al ging het toen om een iets jongere auto van een latere generatie.