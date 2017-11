Slideshow

In het Wild: Toyota Cressida (1984) Bijna aan de top

Hoog op de menukaart stond tot eind jaren tachtig de Toyota Cressida, een auto die anno 2017 nagenoeg nooit meer op de weg te zien is. Dankzij AutoWeek-lezer Bart Hendriksen hebben we er vandaag eentje op de digitale bühne.

Een trede boven de Carina en de Camry stond tot eind jaren tachtig de Cressida op Toyota's menukaart, een auto die uit eigen huis alleen de Crown en - prijstechnisch - de Supra boven zich moest dulden. Diverse generaties werden naar ons land gehaald en het exemplaar dat vandaag door AutoWeek-lezer Bart Hendriksen is gesnapt, werd tussen 1983 en 1985 geleverd.

De Cressida is een model waarmee Toyota in ons deel van de wereld de strijd aanging met auto's als de Nissan Laurel. Het model, dat in grote delen van de wereld tot 1984 Mark II werd genoemd, was te krijgen als sedan en als hardtop, waarbij het enige verschil in de vorm van de koets zat.

Deze in ogenschijnlijk knappe staat verkerende Cressida is van de X70-generatie. De auto meet 4,67 meter in de lengte, is 1,69 meter breed en 1,45 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,65 meter. Deze Japanse sedan - er was ook een stationwagon te koop - is een GLi 6 en dat betekent dat een 105 pk sterke 2,0-liter zes-in-lijn verantwoordelijk is voor de aandrijving. Leuk detail zijn de lamellen boven de achterruit. In 1984 moest voor dit exemplaar 36.245 gulden worden neergeteld.

Na het afzwaaien van deze Cressida werd nog één generatie naar de Nederlandse Toyota-showrooms gehaald. In 1988 viel het doek definitief voor het Cressida-avontuur op Nederlandse bodem. Hierna paste Toyota de modelnaam Cressida overigens nog één keer toe op een nieuwe generatie, de X80. Na 1996 zou de naam Cressida niet meer worden gebruikt.