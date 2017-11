Slideshow

In het Wild: Toyota Corolla (1985) Ervaring, veel ervaring

Toyota staat bekend om zijn oerdegelijke modellen. Zo ook de middenklasse Corolla. Hoewel we de naam tegenwoordig niet meer zien staan in de showroom, reed dit model tientallen jaren op onze wegen rond. De één is in een wat nettere staat dan de ander ...

Terwijl hij boodschappen aan het doen was bij de Zweedse meubelgigant, kwam AutoWeek-lezer Gert van Appeldoorn deze van origine rode Toyota Corolla uit 1985 tegen. Van origine? Ja, want de bruine plekken komen rijkelijk door de lak heen gezet en van een beetje mos is de Japanner ook niet vies. Of wel dus eigenlijk. De Corolla begon waarschijnlijk in Duitsland zijn carrière op de weg waarna hij in 2011 door de huidige eigenaar van gele platen werd voorzien.

Vanaf 1966 rijden Toyota's als Corolla rond. Ondertussen zijn er al meer dan veertig miljoen stuks geproduceerd. De gespotte rode is er daar eentje van. HIj behoort tot de vijfde generatie Corolla die vanaf 1983 in producte was. Van deze generatie verschenen er in eerste instantie een tweedeurs coupé, vierdeurs sedan en een vijfdeurs liftback. Dit is, zoals de 'onze', een hatchback waarvan de daklijn wat minder steil afloopt. Het motorenprogramma bestond uit een 1,3- en 1,6-liter benzinemotor, alsmede een 1,8-liter dieselmotor. De vijfde generatie was de eerste reeks Corolla waarbij de aandrijving via de voorwielen ging, tot dan toe was dat via de achterwielen. In 1985 werd er ook een driedeurs hatchback aan het programma toegevoegd.

Vanaf 1987 verscheen de zesde generatie Corolla op de weg. In Australië ging de levering van de vijfde generatie echter nog even door tot 1988. In Venezuela duurde dit zelfs tot 1990. Tegenwoordig rijdt de elfde generatie van de middenklasser rond. Bij ons staat hij nu beter bekend als Auris.