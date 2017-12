Slideshow

In het Wild: Toyota Corolla (1970) Tweede generatie

Voor het eerst verscheen de naam 'Corolla' in 1966 bij de dealers van Toyota. Bij ons is hij in de loop der jaren vervangen voor de Auris, maar in bijvoorbeeld Amerika rijdt de elfde generatie rond. Eentje uit de tweede generatie stond in een Nederlandse garage en werd 'In het Wild' gespot door AutoWeek-lezer Hans Muller.

Als één van de meest verkochte auto ter wereld met een productie-aantal van meer dan 40 miljoen stuks, zou je een Corolla eigenlijk niet in deze rubriek verwachten. Toch wist Hans Muller een bijzonder exemplaar op de gevoelige plaat te leggen. Deze Corolla is namelijk van de tweede generatie die Toyota in 1970 op de markt bracht en dié zie je dan weer heel zelden rijden. Een Corolla van de eerste en vijfde generatie passeerden al eerder de revue in deze rubriek, maar dat waren respectievelijk een station en liftback. Nu deze twee-deurs sedan, die er nog netjes bijstaat voor z'n leeftijd van bijna vijftig jaar.

Vier jaar na de introductie kwam deze tweede generatie van de Corolla. Cosmetisch veranderde er niet heel veel. Het uiterlijk werd vooral wat ronder. Voor kregen de bumpers, lampen en andere details een update. Met een oplettend oog herken je bij de tweede generatie dat dat de bovenkant van de koplampen gelijk lopen met de grille. Bij de eerste generatie was de grille een stukje kleiner. Aan de achterkant vallen de nieuwe grotere en vierkante komlampen in het oog. Naast de al bestaande 1.2 voegde Toyota daar bij de modelupdate een 1,6-liter aan toe. De witte Corolla van bovenstaande foto's heeft echter nog wel de 1200 onder de kap liggen.

Eind 1970 werd de witte Corolla in Nederland op kenteken gezet. In juli 2013 ontving de huidige eigenaar de sleutels van de kleine Japanner. Dat er goed voor de auto wordt gezorgd, mogen de foto's duidelijk maken. Voor zover wij kunnen zien is er geen roest op de koets te bekennen, zit de lak er goed op en glimmen de chrome onderdelen alsof ze nieuw zijn. Voorlopig rijdt deze Corolla dan ook nog wel rond. Hopen wij.

