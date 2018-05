Meer dan 30 jaar verliefd In het Wild: Toyota Celica (1979)

Vandaag in In het Wild: een ogenschijnlijk snaarstrakke Toyota Celica van de tweede generatie.

Het is bij lange na niet de eerste keer dat een Toyota Celica in deze rubriek op het podium wordt getild. De eerste generatie Celica is al eens langsgeweest en ook de derde generatie heeft zich laten zien. De tweede generatie Celica, waar het rode exemplaar op deze foto's onder valt, heeft in gefacelifte 'sedanvorm' ook al van wat digitale aandacht mogen genieten. De Celica op deze foto's is een exemplaar van voor de facelift en is bovendien geen sedan, maar een liftback.

De Celica op de foto's stamt uit 1979 en kwam acht jaar later in het bezit van zijn huidige eigenaar. Daarmee is de auto zo'n 31 jaar bij hetzelfde baasje, iemand die - kijkend naar de staat van de auto - zijn Celica met een stevige dosis liefde behandelt. Deze Celica heeft ronde kijkers in zijn neus en dat wijst erop dat dit een exemplaar is van voor de in 1979 doorgevoerde facelift. Het betreft de 2000 Liftback ST, in Nederland de basisuitvoering van de Liftback. De Coupé (met sedankont) was er daarnaast ook als LT. Een ander verschil was dat die Coupé het met een 75 of 86 pk sterke 1.6 moest doen, terwijl de Liftback in alle gevallen over een 2,0-liter viercilinder beschikte. In deze ST is die 89 pk sterk, terwijl de GT-uitvoering over 118 pk kwam te beschikken.

