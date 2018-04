Vergeten cadeautje In het Wild: Talbot Tagora (1983)

Slideshow

Veel zul je er niet zien rijden, want de Talbot Tagora moest al na twee jaar het veld ruimen. Toch kwam Hans Muller in ons koude kikkerlandje dit blauwe exemplaar tegen.

Het is een bijzondere verschijning, zo'n Talbot. In totaal verschenen er 20.000 Tagora's op de weg. De roestduivel wist zijn weg echter genadeloos te vinden, iets dat er waarschijnlijk mede voor heeft gezorgd dat er nog maar weinig van rondrijden. Chrysler Europe ging in 1976 van start met de ontwikkeling van de C9, een auto die de 180 moest opvolgen. De auto met deze codenaam beschikte over Franse techniek en een Engels ontwerp. Drie jaar later kwam Chrysler Europe echter voor het symbolische bedrag van $ 1,00 in handen van het Franse PSA. De C9 droogde uiteindelijk op tot Talbot Tagora. In ons land was de sedan leverbaar met de 2.2-benzinemotor als GL of GLS, met een 2,3-liter turbodiesel bekend uit de Peugeot 604 of de 2,7-liter V6.

De blauwe Tagora van de foto's stamt uit het afscheidsjaar van het model. In mei 1983 verscheen hij namelijk op de weg. Niet de Nederlandse weg, want pas in 2012 werd de auto voorzienvan gele kentekenplaten. We hebben hier te maken met een 2.2 GLS. Onder de kap vinden we een vermogen van 116 pk. Door het lage gewicht, vergelijkbaar met dat van een Renault Mégane anno 2018, is de motor relatief zuinig te noemen. Afkoeling zullen alle eigenaren met de open ramen moeten zoeken, want airconditioning is nooit leverbaar geweest voor een Tagora.

Gezien de staat van de auto is de Tagora in handen gevallen van een echte liefhebber. Geen plekje roest kunnen we op de foto's vinden. Door de liefde waarmee deze Fransman onder handen wordt genomen, zijn we in ons land voorlopig nog verzekerd van een rijdend exemplaar. En hoe weinig mensen het model in de jaren 80 ook wilden, dat is toch leuk.