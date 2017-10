Slideshow

In het Wild: Talbot Solara (1983) Franse brunette

AutoWeek-lezer Jelle Wakan spotte één van de in totaal 184.976 geproduceerde Talbots Solara, gewoon in het wild! Daarmee verdient hij een eervolle plek in deze rubriek.

Deze Solara 1.6 GLS automaat ontving zijn gele platen in november 1983. Afgelopen juli werden de autopapieren voor het laatst overgeschreven naar de huidige (trotse) eigenaar. Trots mag hij namelijk zijn, want van deze oer-Fransoos zijn er maar weinig over. Slechts tien andere rijden er rond op de Nederlandse wegen. Gezien de staat van deze gespotte Talbot, rijdt hij ook nog wel een tijdje rond. Op de foto's is weinig roest te bekennen. Knap, want de bouwkwaliteit is nooit echt bekroond.

In 'onze' sedan ligt een viercilinder 1,6-liter benzinemotor met 87 getemde paarden onder de kap. Dit is de krachtigste krachtbron voor een Solara. Bijzonder: deze bruine heeft een automatische transmissie. Door het GLS-pakket heeft de bestuurder meer luxe, waaronder elektrische ramen bij de voorportieren.

De Solara is één van de eerste modellen met een Talbot-badge op de motorkap. In 1978 begon PSA Peugeot Citroën met de overname van het vertrekkende Chrysler. Daarmee kwam er een einde aan het Simca-tijdperk, want vanaf 1979 verscheen op alle Simca-modellen de naam Talbot. Met de overname ging het modellenprogramma flink op schop, waaruit deze Solara voortvloeit. Tot 1986 wordt de Solara gebouwd, waarna PSA stopte met het hele merk Talbot om meer ruimte te maken voor Peugeot.