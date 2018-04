Ruitklepje In het wild: Suzuki Alto FX (1985)

Voor de tweede keer schittert een dappere Suzuki Alto in deze rubriek: een Alto FX uit 1985.

In 1979 bracht Suzuki in het thuisland de eerste generatie Alto op de markt, een auto die enkele jaren later ook zijn weg naar Nederland vond. De aanvankelijk in Japan alleen met een 539 cc grote tweetakt driecilinder beschikbare Alto kreeg spoedig ook de beschikking over een viertakt driepitter. Voor de exportmarkten werd de 796 cc grote driecilinder bedacht, die zich in ook in dit uit 1985 stammende exemplaar schuilhoudt. Buiten de Japanse landsgrenzen hoefde Suzuki immers niet aan de kei-voorwaarden te voldoen die destijds dicteerden dat een kei-car niet meer dan 550 cc mocht hebben.

Deze rode Alto is een exemplaar van na de moderniseringsronde van 1983. Je herkent 'm met name aan de nu vierkante koplampen, terwijl die voorheen rond waren. Het 796 cc grote driecilindertje levert een bescheiden 40 pk en 59 Nm. Met een leeggewicht van 620 kilo is de oer-Alto bepaald zwaarlijvig te noemen, maar zeker in combinatie met de in deze Alto Automatic aanwezige tweetrapsautomaat hoef je natuurlijk geen topprestaties te verwachten. De Alto houdt het dan ook bij 120 km/h voor gezien.

Opvallend detail: deze vijfdeurs broer van de oer-Alto moest een volwaardige achterklep ontberen. In plaats daarvan kon je de achterruit openklappen. De kentekenplaat werd bij deze vijfdeursversie onder de bumper gemonteerd, terwijl hij bij driedeursvariant in de achterklep zelf werd bevestigd.

