In het wild: Subaru E-Wagon (1994) Kei-gaaf!

In de jaren '90 bracht een aantal Japanse fabrikanten bijzonder smalle en hoge 'kei-car-busjes' naar Europa. Veel zien we ze niet meer, toch stond deze Subaru E-Wagon in Soest langs de weg. Zelfs in het holst van de nacht valt hij op!

Een Subaru E-Wagon is een superklein personenbusje die in z'n thuisland ook als bestelbus en later als pick-up werd geleverd. Met een 3,5 meter lange koets is een E-Wagon net zo lang als een nieuwe Renault Twingo. Qua breedte overtroeft die stadsauto het Japanse busje zelfs met twintig centimeter! Door drie zitrijen kunnen er toch zes mensen in de bus vervoerd worden.

De E-Wagon is in de basis een rasechte kei-car, de Japanse variant van de dwergauto. Door vastgelegde maximale afmetingen en vermogen levert de kei-car belastings- en verzekeringsvoordeel op aan Japanse eigenaren. Sinds 1961 maakt Subaru deze kei-busjes met de Japanse naam Sambar. In 1984 verscheen de bus als Libero en Sumo op de Westerse markt. Vanaf 1993 werd de tweede generatie Libero geleverd. In Nederland stond het model toen op de prijslijst als E-Wagon.

Bijzonder aan de E-Wagon is het elektrische panoramadak en de vierwielaandrijving. Vanaf 1994 was de E-Wagon enkel als AWD te krijgen. De door ons gespotte E-Wagon komt uit 1994, maar is in 2002 naar Nederland gehaald. Nog maar een maand staat hij op naam van de huidige eigenaar. In Japan rijdt tegenwoordig de zevende generatie Sambar rond als personen- en bestelbus, maar ook als pick-up. In 1998 verdween de E-Wagon uit de Nederlandse bestellijsten.

