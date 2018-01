Slideshow

In het wild: Seat Marbella Spaanse Panda

Fiats legendarische Panda had in de vorm van de Seat Marbella een nagenoeg identiek broertje. AutoWeek-lezer Sidney Meulema kiekte een erg vroeg en ietwat verpieterd exemplaar.

Wie tussen 1986 en 1998 de prijslijst van Seat doornam, kwam daar de Marbella tegen. Dat betekende overigens niet dat die naam toen voor het eerst werd toegepast. Vanaf 1980 schroefde Seat voor de lokale markt in zijn Landaben-fabriek in het Spaanse Pamplona namelijk de Seat Panda in elkaar. In 1986 werd de Seat Panda op de snijtafel gelegd om er als Seat Marbella vanaf te komen. Dit had te maken met het aflopen van de licentieovereenkomst die Fiat en Seat met elkaar hadden. Onder de naam Marbella hield de gerebadgete Panda het nog vol tot 1998. Fiats Panda mocht overigens nog door tot 2003.

De Seat Marbella wijkt aan zowel de voor- als achterzijde af van de Fiat/Seat Panda. De koplampen en de achterklep verschillen van die van 'het origineel' en de Marbella kreeg een iets vlakker liggend neusje aangemeten. In de vorm van de Terra (aanvankelijk Trans) was overigens ook een bestelversie leverbaar. Aan de achterkant kreeg de kentekenplaat een plek in de klep in plaats van op de bumper. De Marbella heeft helaas nooit mogen profiteren van de doorontwikkelingen die de Panda na 1986 doormaakte. Zo werd het chassis nooit gegalvaniseerd en stond de auto in alle gevallen op bladveren.

In het vooronder van dit vroege en niet heel fris ogende exemplaar uit 1987 doet een 39 pk sterke 903 cc grote viercilinder dienst als krachtcentrale. Het betreft hier overigens een Marbella L, de absolute basisversie waarbij zelfs een rubberen mat in de bagageruimte ontbrak. De achterbank en een groot deel van het dashboard lijken in deze Marbella te zijn verdwenen.

In Nederland zijn nog zo'n 170 Marbellas te vinden.

