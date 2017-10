Slideshow

In het Wild: Seat 850 (1973) Spaanse Fiat

AutoWeek-lezer Chris Rinckes wordt via deze weg vriendelijk bedankt voor zijn inzending voor deze rubriek. Zonder hem hadden we deze Seat 850 namelijk niet in In het Wild gezien!

Tussen 1966 en 1974 bouwde Seat de 850 in licentie. Net als de 850 verscheen de Seat 850 aanvankelijk als tweedeurssedan op de weg, al verschenen een jaar later ook twee vierdeursversies die voorbehouden waren aan het modellengamma van Seat. Opvallend gegeven: Fiat staakte de productie van de 850 net even voordat Seat dat deed, wat als gevolg had dat Seats 850 via de Fiat-kanalen werden verkocht, uiteraard voorzien van Fiat-beeldmerken.

Het door Chris Rinckes gekiekte exemplaar stamt net als de Fiat 850 die eerder in deze rubriek optrad uit 1973. In 2005 kwam hij voor het eerst de Nederlandse grens over, om vervolgens medio dit jaar bij zijn huidige eigenaar te belanden. Achterin doet een 39 pk sterke en 843 cc grote viercilinder dienst als krachtcentrale. Net als bij 850-serie van Fiat het geval was, voegde ook Seat een 850 Sport (Spider en Coupé) aan zijn gamma toe.