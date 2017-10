Slideshow

In het wild: Scion xB Een Scion van het eerste uur

In 2003 lanceerde Toyota in de Verenigde Staten een merk met de naam Scion. Eén van de eerste modellen was deze xB, misschien wel de meest vierkante auto ooit. Dit donkerrode exemplaar is op de één of andere manier in een parkeergarage in Rijswijk beland!

De xB was in 2003 nieuw voor de VS, maar bestond in Japan al sinds 2000 onder de naam Toyota bB. Een compact, bijzonder hoekig model als dit is in dat land minder opmerkelijk dan in het Westen, maar werd onder de merknaam Scion als een auto voor jongeren op de markt gezet. Niet geheel zonder succes, want de eerste xB is in de VS met enige regelmaat te zien. De auto is dan ook een stuk kenmerkender dan zijn enige merkgenoot uit 2003, de nogal uitwisselbare xA.

In de VS mag dit dan een redelijk alledaagse verschijning zijn, in Nederland is dat zeker niet het geval. De xB, die onderhuids veel overeenkomsten vertoont met de Yaris, is moeilijk voor iets anders aan te zien. Van het eigenwijze front met de hooggeplaatste koplampen tot de rechtopstaande voorruit en het bijna volmaakt vierkante achterwerk, alles lijkt met de liniaal te zijn getekend. De enige auto's waar het model enigszins op lijkt, zijn de Nissan Cube en de Daihatsu Materia. Dat laatste is dan weer geen toeval, want een Materia is niets meer of minder dan de tweede generatie van de Toyota bB.

Dit rode exemplaar stamt uit 2005 en kwam al een jaar later naar ons land. De auto is voorzien van de basismotor, een 1.3 met 105 pk. Qua versnellingsbak viel er niets te kiezen in de xB, dat was altijd een viertrapsautomaat. Overigens is Scion als merk niet bepaald succesvol gebleken. In 2016 besloot Toyota de stekker uit de merknaam te trekken. De modellen die onder de vlag van de 'jongerentak' werden gevoerd, gaan nu als Toyota door het leven.