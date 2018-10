90-voorloper In het wild: Saab 99 (1977)

Saab produceerde tussen 1968 en 1984 588.643 exemplaren van de 99. Ondanks dat is het inmiddels een zeldzame verschijning. Vooral in de staat waarin dit exemplaar uit 1977 verkeert.

Het hart van deze auto is een bijna twee liter grote viercilinder die met behulp van brandstofinjectie 118 pk produceert. Dat vermogen wordt via een drietraps automaat naar de voorwielen gebracht. De 99 had een aantal technische snufjes die onder andere de veiligheid ten goede kwamen. Kreukelzones zorgden voor veiligheid, terwijl de auto door de relatief grote spoorbreedte en gestroomlijnde vormgeving vrijwel geen last had van zijwind en tóch ruim was. Leuk detail: de 99 had, na de 96, als tweede model van Saab koplampwissers (zie weerszijden grille). Een voorziening die Saab als eerste naar de Europese automarkt bracht, nadat Chevrolet in '69 de eerste koplampwissers aanbood.

Na zestien jaar productie was het in 1984 over voor de 99. De kenmerkende vorm van de auto bleef echter voortbestaan met de Saab 90, die van '85 tot '87 werd geproduceerd. Deze had de voorkant van de 99 en de achterkant van de 900: de plaatsvervanger van de 90 en tevens de populairste Saab ooit. Het bleek een waardige opvolger, want van de 900 zouden over de jaren meer dan 900.000 exemplaren geproduceerd worden. Cijfers die bij velen heimwee oproepen; in 2011 ging het merk helaas failliet.