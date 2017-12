Slideshow

In het wild: Rover P5 (1965) Tweede fase

Vandaag danken we AutoWeek-lezer Bruno Vijverman weer hartelijk voor zijn inzending in deze rubriek. Vandaag in de spotlight: een Rover P5 uit 1965!

Rovers P5-avontuur begon met de Mark I die eind jaren vijftig op de markt verscheen. De P1 Mark I, ookwel 3 Litre genoemd, werd gedurende zijn 15 jaar durende carrière diverse keren opgewaardeerd, al moest je de optische verschillen soms met een vergrootglas zoeken. Zo schonken we eerder in deze rubriek aandacht aan de Rover P5B, de laatste levensfase van de P5, een auto die in grote lijnen overeenkomt met de oerversie, maar dan met een V8 in het vooronder.

Terug naar dit gespotte exemplaar uit 1965, het laatste levensjaar van de in 1962 gelanceerde Mark II. Net als de Mark I heeft dit exemplaar een 2.993 cc grote zes-in-lijn onder de kap, een blok dat deze ruimschoots 1.700 kilo wegende Rover aan zo'n 135 pk helpt. Deze witte Brit, helaas met een lelijke deuk in zijn portier, is sinds 2008 op Nederlandse bodem te vinden en is sindsdien bij de eigenaar die er ook nu nog ongetwijfeld met groot plezier mee rijdt.



De Mark II is vanbuiten te herkennen aan de 'quarter lights' bij de voorportieren, kleine extra ruitjes die bij de Mark I ontbraken. Daarnaast verdwenen de windschermpjes die de Mark I nog bij alle portieren had. De Mark II is tevens de serie die deze Coupé-variant introduceerde, een vierdeurs sedan dunnere B-stijlen en een ruim 5 centimeter lagere daklijn dan zijn reguliere Saloon-broeder. Tussen 1962 en 1965 produceerde Rover 5.482 exemplaren van deze Coupé. De Saloon schopte het tot ruim 15.500 stuks. Een fraai stukje Engelse autohistorie die hopelijk nog lang gekoesterd blijft.