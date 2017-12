Slideshow

In het Wild: Renault Dauphine Troonopvolger

AutoWeek-lezer René Kramer wordt via deze weg vriendelijk bedankt voor zijn inzending voor In het Wild. Vandaag op de planken: een Renault Dauphine uit 1962.

Volkswagen had de Kever, Citroën de 2CV, Fiat de 500 en uit het Verenigd Koninkrijk waren de Morris Minor en natuurlijk de oer-Mini afkomstig. Stuk voor stuk auto's die de Europese bevolking voor schappelijke bedragen mobiel wisten te maken. De Renault Dauphine past prima in dat rijtje thuis.

Terwijl Renault de 4CV nog in de orderboeken had staan werd de Dauphine in 1956 aan het modellengamma van Renault toegevoegd. De Dauphine, 'de troonopvolger van de 4CV', was een nog geen 4 meter lange sedan, die voor een deel gebruik maakte van de techniek van dat model. Wie een beetje met zijn ogen knijpt, herkent waarschijnlijk het ontwerp van de grotere Frégate in de Dauphine.

Net als bij de 4CV lag de krachtbron achterin: een watergekoelde viercilinder die niet 760 cc groot was zoals in de 4CV, maar een inhoud had van 845 cc. Het blokje hielp de 650 kilo lichte Dauphine aan destijds meer dan acceptabele prestaties, maar voor wie een sprintje vanuit stilstand naar 100 km/h - hoe irrelevant ook - in zo'n 38 tellen niet genoeg was, kon vanaf 1964 kiezen voor de Gordini-variant, een uitvoering met een 49 pk sterke variant van dezelfde viercilinder.

Het exemplaar op de foto's stamt uit 1962 en kwam in 1993 voor het eerst ons land binnen. De knuffelbare Fransman staat sinds medio dit jaar op naam van zijn huidige eigenaar, iemand die net als de 2,12 miljoen personen die tussen 1956 en 1967 een Dauphine aanschafte ongetwijfeld smoorverliefd op zijn auto is.

Sailliant detail: naar verluidt had Citroën maar wat graag de Ami 6 'Dauphine' genoemd, maar Renault had toch echt al de rechten van die modelnaam in handen.