Slideshow

In het wild: Renault 17 (1973) Met louvres en vouwdak

De Renaults 15 en 17 waren compacte coupé’s op basis van de aloude 12. Vandaag hebben we dankzij Jim Appelmelk een van de weinige overgebleven 17’s voor de lens!

Met de 15 en 17 voerde Renault in de jaren '70 een bijzonder modellenbeleid. De auto's waren in grote lijnen identiek. Letterlijk, want het profiel kwam overeen. Waar de 15 echter over een traditionele zijruitpartij met een puntig uiteinde beschikte, liep de raamlijn van de 17 achter het voorportier snel op. De enorme C-stijl die daardoor ontstond, werd ingenomen door fraaie 'louvres', een element dat in dit specifieke geval ook op de achterruit te vinden is. Verder naar boven valt het grote vouwdak op. Wie dat opent en alle zijruiten –voor én achter- laat zakken, komt erg dichtbij het cabriogevoel. Van obstakels tussen inzittenden en buitenlucht is dan nauwelijks sprake.

Erg netjes oogt deze 17 niet, maar toch zijn er redenen om aan te nemen dat er goed voor wordt gezorgd. Alleen al het feit dat dit origineel Nederlandse exemplaar uit 1973 nog altijd rondrijdt, toont dat aan. De auto heeft maximaal 2 eigenaren gehad en beschikt volgens het kenteken nog altijd over een lpg-installatie. Opvallend is dat deze Fransman volgens datzelfde kenteken groen is, terwijl wij toch echt een rode tint menen te zien. Onder de kap ligt een 1.6 met 107 pk, meer dan zat voor het 1.040 kg wegende coupeetje.