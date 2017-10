Slideshow

In het wild: Porsche 911 (1991) Vroege Carrera 2

In de drie jaar dat de rubriek ‘In het wild’ bestaat, is er nog nooit een Porsche 911 voorbijgekomen. Deze vroege 964 maakt daar een einde aan!

Niet iedere 911 is bijzonder genoeg om in 'In het wild' te verschijnen, maar voor met name oudere exemplaren geldt dat wel. Dat weten ook de liefhebbers die in de markt zijn voor de beroemde Duitse sportauto, waardoor de prijzen van luchtgekoelde exemplaren inmiddels door het dak zijn gegaan. Deze 964, het voorlaatste model in de luchtgekoelde categorie, is daar een uitstekend voorbeeld van.

Het grijze exemplaar komt uit 1991 en is daarmee een redelijk vroeg voorbeeld van de in 1989 gelanceerde modelgeneratie. Bovendien betreft het een origineel Nederlandse auto – de cijfers van het kenteken keurig in het midden- wat voor liefhebbers ongetwijfeld een forse meerwaarde biedt. Met z'n gedekte kleur en spoilerloze koetswerk oogt de Carrera heerlijk bescheiden, al zijn er 964's die met kleinere wielen de straat op worden gestuurd. Het betreft een Carrera 2, een versie met achterwielaandrijving dus. Helemaal goed, maar puristen zullen minder te spreken zijn over het feit dat het hier een auto met tiptronic-transmissie betreft. De automaat maakt de 964 wellicht wat minder sportief, maar dat het de eerste 911 met zo'n versnellingsbak is, is toch weer bijzonder.