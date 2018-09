Amerikaans houten afwerking In het Wild: Plymouth Volaré Wagon (1977)

Kijk, hier worden we blij van: een Amerikaanse woodie. Waar voor de oorlog bij de bouw van stationwagons vooral uit essentieel oogpunt houtwerd gebruikt, was het tientallen jaren later vooral een stilistische overweging. Deze Plymouth Volaré Wagon is één van de ruim 500.000 geproduceerde Plymouths uit 1977. AutoWeek-lezer Bruno Vijverman zag hem in Nederland langs de weg staan.

In 1928 zag het merk Plymouth het levenslicht na de oprichting van moedermerk Chrysler. Door de grote economische depressie die snel daarna volgde, won Plymouth in de beginjaren veel harten doordat Chrysler de auto's als een goedkoper equivalent positioneerde. Na wisselende jaren door oorlogen en economische schommelingen was het eind 1975 de beurt aan de Plymouth Volaré. Chrysler introduceerde toen naast de compacte Dodge Aspen gelijk zijn voordeliger soortgenoot in de vorm van de Plymouth Volaré. Die typenaam is Italiaans voor 'vliegen'. Naast de vierdeurs sedan en de tweedeurs coupé werd ook de gefotografeerde stationwagon gelanceerd.

De grille aan de voorkant verraadt samen met een ander logo met welke auto je van doen hebt. In de stationwagon kan 500 kilo aan bagage worden vervoerd, wat een stuk minder is dan de reguliere Chrysler-wagens uit die tijd. Met de achterank plat meet de laadruimte 1,90 meter.

AutoWeek-lezer Bruno Vijverman fotografeerde een Volaré in de Premier-uitvoering, want die laat zich herkennen door de houtnerfafwerking op de zij- en achterkant. Rond 1981 lanceerde Chrysler de vervangers voor de twee modellen. De Dodge Aries, 400 en Diplomat namen samen met de Plymouth Reliant en Gran Fury én de Chrysler LeBaron de plek in de van de Aspen en de Volaré. De gespotte Amerikaan komt uit 1977 en zag hoogstwaarschijnlijk voor het overgrote deel van zijn leven de Amerikaanse wegen onder zich door gaan. Nog maar sinds december vorig jaar is de Volaré namelijk voorzien van Nederlandse papieren. Sindsdien rijdt de huidige eigenaar er in rond. Zo op het eerste oog staat de Plymouth er nog netjes bij. De bumpers glimmen als nieuw en het beige leer oogt ook nog niet doorleefd. Enige vorm van slijtage vinden we rond de tankdop op het zo iconische houten paneel.