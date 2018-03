Achtzits alleskunner In het wild: Peugeot 505 Familiale Dangel

Een Peugeot 505 is anno 2018 altijd iets bijzonders, de Break zien we nog minder vaak, een Familiale-versie is daarvan het summum en als Dangel zich er vervolgens ook nog tegenaan bemoeit, staat er helemaal een pareltje. Vandaag lukt het allemaal!

De Peugeot 505 Break Familiale is een stationwagon van een soort die allang niet meer bestaat. Niet alleen vanwege z'n indrukwekkende formaat en dito binnenruimte, maar vooral ook omdat deze variant van de grote Peugeot over drie zitrijen beschikte. Daarom konden er tot wel acht passagiers in worden vervoerd, meer dan in menig MPV uit de periode hierna. In de jaren 80 deed Peugeot goede zaken met de 505, die er behalve als Break natuurlijk ook als sedan was.

Peugeots laatste achterwielaandrijver verscheen in allerlei varianten en over de hele wereld op de markt, maar de Franse firma Dangel zag nog een gaatje dat door Peugeot zelf niet werd ingevuld. Door de 505 Break stevig op te hogen en te voorzien van brede spatborden, ruige banden en vierwielaandrijving ontstond een stationwagen met terreinauto-eigenschappen. Een soort cross-over, dus, van het slag dat in deze tijden van Cross- Rocks, X- en Outback gedoopte modellen bekender is dan ooit.

In tegenstelling tot de meeste van z'n moderne nazaten kon de 505 Dangel ook écht wat in het terrein. De eigenaar van dit knalrode exemplaar, door lezer Thomas Wegman gespot en gefotografeerd, maakt daar - afgaande op de aankleding - dankbaar gebruik van. Het enorme dakrek met reservewiel en de opvallende 'hekwerken' voor de lichtunits doen deze Peugeot nog onverzettelijker ogen dan-ie van nature al doet. Onder de motorkap huist een 2,0-liter benzinemotor met 98 pk die ongetwijfeld een hele kluif heeft aan de volgens het kenteken 1.620 kg wegende stationwagen uit 1990. Afgaande op de 'GB'-sticker stamt de in 2008 geïmporteerde auto uit Engeland, het bordje achterop maakt aan achterliggers duidelijk dat de bestuurder aan de rechterzijde van het voertuig zit. Wel zo veilig.

