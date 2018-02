Slideshow

In het wild: Peugeot 309 'Ongehoord goed'

De Peugeot 309 is een opmerkelijke uitzondering in de reeks modelnamen van het Franse merk. Inmiddels is de interessante Fransman vrijwel uitgestorven, maar dit exemplaar houdt dapper stand!

Deze specifieke 309 is extra interessant, omdat het een exemplaar van voor de facelift van 1989 is. De zilvergrijze en origineel Nederlandse vijfdeurs stamt uit januari 1989 en ontsnapte daarom nog net aan de schuine, zwart/rode achterlichten van de latere versie. De eerste eigenaar wist zichzelf aardig in toom te houden bij het bestellen en opteerde voor een bescheiden 1.3-motor en een al even eenvoudige Profil-trim. Met de basismotorisering voor de vijfdeurs variant had de 309-koper destijds 64 pk tot z'n beschikking, de driedeurs was er ook met een 54 pk 'sterke' 1.1. Weelde is er bij deze auto vooral in de vorm van vier spatlappen en het grote schuifdak, dat dankzij de forse windvanger voorop niet te missen is. De sticker op de achterruit brengt omstanders nog altijd op de hoogte van het feit dat de 309 volgens Peugeot 'ongehoord goed' is.

De 309 heet zo omdat de auto aanvankelijk niet als Peugeot, maar als Talbot was bedoeld. Op internet gaan nog altijd afbeeldingen van prototypes met Talbot-logo rond. De beoogde Horizon-opvolger werd aan de Peugeot-line-up toegevoegd toen in 1985 de stekker uit de Talbot-merknaam werd getrokken. De auto was dus niet bedoeld als opvolger van de Peugeot 305 en vervulde in plaats daarvan de rol van tussenmodel. De onderhuids sterk op de 205 lijkende liftback kreeg daarom z'n opmerkelijke naam mee en is waarschijnlijk de reden dat Peugeot in de voorbije jaren bij '*08' is gestopt met tellen.