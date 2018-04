Al 23 jaar van hetzelfde baasje In het Wild: Peugeot 106 Rallye (1995)

Waar we tegenwoordig niks anders gewend zijn dan kleine hete modellen zoals de Volkswagen Up GTI of Opel Adam S, waren sportieve versies van kleine auto's vroeger veel bijzonderder. In november 1993 verscheen de Peugeot 106 Rallye in ons land, twee jaar later kocht de huidige eigenaar deze rode.

Nog geen duizend kilo, maar wel meer dan 100 pk: het recept voor een heet monstertje. Na het eindeloze succes van de 205 GTI was de Rallye-uitvoering van de Peugeot 106 het eerstvolgende kleine sportieve model. Met een omgerekende nieuwprijs van € 12.425 was het Peugeots bedoeling om sportiviteit voor iedereen bereikbaar te maken. En sportief is hij, zo blijkt uit onze test destijds: "Met zijn 100 pk sterke 1.300-motor wil hij vooruit als de weerlicht, op zijn brede bandjes en stugge vering gaat hij als een skelter de hoek om en zijn kuipstoeltjes geven voldoende steun om het niet geringe machtsvertoon onder controle te houden." Een snelle Fransman dus, want de topsnelheid van de 106 Rallye ligt op 190 km/h. Een sprintje vanuit stilstand naar 100 km/h neemt ongeveer 10 seconden in beslag.

Met een gemiddeld benzineverbruik van 1:11,2 is deze kleine rakker aan de dorstige kant, maar daar draait het niet om bij de Rallye. Prestaties, rijplezier en weggedrag staan centraal bij het rijden van zo'n auto. De 106 Rallye levert in vergelijking met zijn reguliere broertjes wel in op comfort, waarbij vooral de herrie aan boord een aandachtspuntje is. Hopelijk drukt dat de pret niet te veel. Bij de eigenaar van deze rode 106 Rallye met typerende wielen in ieder geval niet. Hij reed de Peug in 1995 nieuw uit de showroom en rijdt er nu dus al 23 jaar (met veel plezier?) in rond. We zien hier en daar wat kleurverschil en aan de rechtervoorkant heeft de Fransman een heel klein kusje gehad, maar verder staat hij er nog strak bij. AutoWeek-lezer Bruno Vijverman kwam hem tegen en stuurde de foto's naar ons op, waarvoor wederom dank!

De eerste generatie 106 Rallye reed tot mei 1996 in ons land rond, daarna nam de tweede generatie het stokje over. Deze kreeg iets meer vermogen en was een tikkeltje sneller. Verder bleef het Franse recept behouden. Tegenwoordig voert Peugeot de Rallye niet meer.