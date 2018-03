Sympatiek coupeetje zelden origineel gespot In het wild: Opel Tigra

Slideshow

Soms staan de kandidaten voor deze rubriek gewoon bij AutoWeek voor de deur geparkeerd. Waarom een eerste generatie Opel Tigra in aanmerking komt voor In het Wild? Omdat dit een nog zeer net exemplaar is, met de originele lichtmetalen wielen, niet verpest met allerlei tribal- of vlammenstickers of zogenaamde M3- of SLR-lookspiegels. Het sympathieke coupeetje op Corsa-basis stamt uit het laatste productiejaar van de eerste generatie: 2000.

Kleine, sportief ogende auto's waren in de jaren negentig hot. Wellicht niet zo hot als compacte SUV's dat hedentendage zijn, maar veel merken storten zich op het fenomeen. Opel was in 1995 op deze trend ingehaakt. In De Tigra kwam twee jaar eerder dan het kleine Fordje met die naam van een katachtige, de Puma, al gaan de credits voor het bedenken van dit segment echter naar de Japanners. Bijvoorbeeld naar Honda dat op het moment dat de eerste Tigra nog de showroom ingerold moest worden al toe was aan de derde generatie CRX, Mazda had al de MX-3 en Nissan introduceerde in 1990 een 100 NX. Anyway, zo'n kleine coupé fleurde het straatbeeld op en anno 2018, doet het type auto dat misschien nog wel meer dan pakweg 20 jaar geleden. Zelfs in het saaie grijs van het exemplaar dat illegaal langs de stoep geparkeerd staat bij Sanoma-pand in Hoofddorp.

Hoge top

Het betreft een 1.4 16V Cool. Op motorengebied viel er niet zo veel te kiezen bij de Opel Tigra. Je had 1.400 met 90 pk, en de 1.6 16V, goed voor 106 pk, dezelfde aandrijflijn als de Corsa B GSi had. Met 90 pk is een Tigra geen streppentrekker maar met een 0 naar 100-sprint die in 11,5 seconden achter de rug kan zijn kom je nu nog steeds uitstekend mee in het verkeer en dankzij de goede stroomlijn loopt zelfs de basis-Tigra al een respectabele top van 190 km/h. Of het de berijder van deze late eerste Tigra veel zal boeien weten we niet. Zijn bandenkeus zegt misschien wel iets over zijn passie voor autorijden. Van het merk Ovation hebben wij in elk geval nog nooit gehoord. Het zij hem of haar vergeven, want zo konden wij vanaf de AutoWeek-redactie toch maar weer eens een keer genieten van het zicht op een verder mooi origineel gehouden Opel Tigra van de eerste generatie.