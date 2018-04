Geschiedenisles In het Wild: Opel Kadett (1970)

Waar de sedan in ons land tegenwoordig met uitsterven wordt bedreigd, was dat vroeger een heel ander verhaal. AutoWeek-redacteur Frank Jacobs kwam deze tweedeurs Kadett B tegen bij het strand in Katwijk aan Zee. Tijd om de geschiedenisboeken open te slaan.

Bij de naam Opel Kadett zullen veel mensen terugdenken aan het vierkante modellen uit de jaren 80. Niet geheel terecht, want daarvoor schuilt een hele geschiedenis die teruggaat naar 1937 wanneer de Kadett I verschijnt. De eerste generatie met een letteraanduiding, met een pauze van 1940 tot begin jaren '60 zonder enige Kadett in het Opel-gamma, kwam in 1962 op de weg: de Kadett A. Lang produceerde Opel de Kadett A echter niet, want al na drie jaar verscheen zijn opvolger in de showrooms. Het merk wilde niet langer wachten met het verbeterde concept van de A. De B leek op het eerste oog namelijk veel op de Kadett A, maar naast vierkantere lampen en een gewijzigde grille telde de carrosserie flink meer centimeters. Ook verschenen er meer carrosserievormen, want naast de eerdere sedan's (twee- en vierdeurs) verschenen er de coupé, stationwagen en fastback. Die laatste onder de naam 'LS', de eerste twee met keuze uit een verschillend aantal deuren.

In 1968 belandde de Kadett op de tekentafel waar hij onder andere een gewijzigde achteras en grotere achterlichten kreeg. De groene Kadett op de foto's is van deze gefacelifte generatie. Na nog enkele wijzigingen in 1971 viel het doek voor de Kadett B na de presentatie van de Kadett C in 1973. Van de B rolden in totaal 2,6 miljoen stuks van de productieband.

De Kadett die bij het Nederlandse strand is gespot, stamt uit 1970. Het gaat hier om een origineel Nederlandse auto die al een flinke tijd in handen van zijn huidige eigenaar is, want in april 2000 zette hij deze Opel op zijn naam. Al die tijd is er goed voor de Duitser gezorgd, want hij staat er glimmend bij. Wel lijkt het geheel te zijn verlaagd en zijn de kleine wielen met groene velgen niet helemaal origineel. Over de motor waarmee de tweedeurs sedan is uitgerust, weet de online zoekmachine ons verder niks te vertellen.

Eind juli 1991 viel het doek voor de typenaam Kadett, toen de Astra het stokje overnam. Daarvan rijdt ondertussen de Astra 'K' alweer rond.