In het wild: Opel Insignia OPC

Bij de huidige Insignia doet Opel bewust een stapje terug op sportief gebied door vooralsnog geen OPC, maar een mildere GSi te lanceren. Dit rode gevaarte lacht z’n (slag)tanden bloot om diens 260 pk’s!

De Insignia OPC verbaasde in 2009 vriend en vijand door in economisch moeilijke tijden met een 2,8-liter V6 met maar liefst 325 pk op de proppen te komen. De fraaie, doch in de basis vrij brave middenklasser wist daarmee in zes seconden van 0 naar 100 te knallen en kwam gevaarlijk dicht in de buurt van alternatieven uit de premium-hoek. Die waren duurder, maar toch was dit ook meteen de achilleshiel van de Insignia OPC. Voor het geld van de grote, sportieve Opel kocht je bij BMW, Audi en Mercedes-Benz immers ook heel aardige auto's, en dat is iets dat voor veel mensen lastig te weerstaan bleek.

Voor de eigenaar van dit rode exemplaar is dat echter goed nieuws, want hij of zij rijdt er lekker exclusief bij anno 2018. Daarbij wordt de sedan natuurlijk geholpen door z'n kleur. Het knalrood laat de grote Opel nog agressiever ogen dan-ie met z'n heftige, verticaal georiënteerde luchthappers openingen in de voorbumper van nature al doet. Ook de enorme stortkokers aan de achterzijde zijn moeilijk te missen. Dit exemplaar stamt uit 2011 en kreeg een jaar later z'n Nederlandse kenteken. De auto is verre van schoon en staat op onorigineel zwart lichtmetaal, maar dat kunnen we in de winter eenvoudig door de vingers zien.

Overigens schitterde er in deze rubriek eenmaal eerder een Insignia. Die was nog specialer: een heuse Bitter!