De middelste van de drie In het Wild: Opel Admiral (1975)

De Insignia is anno 2018 het grootste model van Opel. Pakweg veertig jaar geleden lag dat wel anders. Deze rode Admiral behoorde namelijk tot een trio van Opel-giganten. In 1975 zag hij het levenslicht, maar sinds veertien jaar is hij bij ons op de Nederlandse wegen te vinden. Gert van Appeldoorn zag hem staan en schoot deze kiekjes.

In 1964 kwam Opel met de KAD-modellen: Kapitän, Admiral en Diplomat. De drie letters vormden samen de groepsnaam voor de drie grootste modellen van het merk met een gemeenschappelijk koetswerk. Het verschil bij de auto's zat hem in de uitrusting en de techniek van de modellen. Door de toenemende welvaart kreeg de Kapitän versterking van zijn twee 'broers'. Het concept van de Kapitän hield Opel hetzelfde: veel ruimte voor de nuchtere koper. De Admiral bevond zich een stapje boven de Kapitän met een luxere uitrusting, maar positioneerde zich net onder de Diplomat, die als topmodel in de prijslijsten stond. De Admiral A die van 1964 tot 1968 werd verkocht, begon met een 2,6 liter benzinemotor die later vergroot werd tot een 2.8. Topsnelheid destijds: 155 km/h. Vanaf 1965 voerde Opel ook een versie met een 4,6-liter V8. In 1969 introduceerde Opel een nieuwe reeks KAD-modellen. De Admiral B behoudt dezelfde wielbasis van 2,845 mm, maar slinkt 31 mm over de algehele lengte. Een jaar later valt echter het doek voor het simpelste model van de drie, want in 1970 verdwijnt de Kapitän uit de showrooms. De Admiral en Diplomat weten het tot 1977 uit te zingen.

Deze rode Admiral stamt uit 1975. Het grootste deel van zijn 43-jarige leven vertoefde de Duitser elders, want pas in 2004 haalde de huidige eigenaar de Admiral naar ons land. Diezelfde eigenaar verzorgt de Opel goed, want de rode lak glimt als nieuw. In de loop der tijd is de Admiral van een gastank voorzien die hem tot op heden van brandstof voorziet. Binnenin vallen naast de immense versnellingspook het typische stoffen kleedje op de bestuurdersstoel en de hagelnieuwe smartphonelader op. Grappig hoe het verleden weer met het heden in contact komt.