In het wild: Nissan Prairie 4WD

De Renault Mégane Scénic de eerste midi-MPV? Roep dat maar niet bij Nissan, want daar hadden ze in de jaren '80 al deze Prairie in de aanbieding. De eerste generatie van dat model is anno 2018 in iedere vorm een absolute zeldzaamheid, maar deze ogenschijnlijk Amerikaanse topversie is in Europa helemaal een unicum.

De Nissan Prairie (aanvankelijk nog Datsun Prairie in Europa) combineerde vanaf 1981 compacte buitenmaten met een enorm ruim en variabel interieur. Een gigantische achterklep, twee schuifdeuren en -helemaal bijzonder – een B-stijlloze deuropening verschaften een buitengewoon riante toegang tot dat interieur. De Prairie kwam in 1983 naar Europa en vond toen alleen de Honda Civic Shuttle in z'n directe vaarwater.

Eerder schitterde in deze rubriek al een heerlijk eenvoudige, witte en origineel Nederlandse Prairie uit 1988, maar deze '86er is van een hele andere orde. Om te beginnen gaat het hier om een 2.0 4WD, de duurste versie die destijds leverbaar was. Behalve vierwielaandrijving beschikt deze variant over een viercilinder die er dik 100 pk uitperst, nog altijd keurig voor een auto van dit formaat.

De meegespoten bumpers laten al zien dat het hier niet om een basismodelletje gaat, maar de bumpers zelf zijn ook anders dan we in Europa gewend zijn. Dat komt omdat deze Prairie ogenschijnlijk uit de Verenigde Staten komt, waar de auto als Stanza Wagon bekendstond. De dikkere bumpers, zijmarkeringslampen en enorme automaatpook bevestigen die theorie, maar er is één element dat roet in het eten gooit: in de achterruit staat gewoon 'Nissan Prairie'. Deze 'Prairie' heeft een deel van z'n leven afgaande op de rondom aanwezige garagestickers in Duitsland doorgebracht en daar lijken meer van deze Amerikaans/Europese mixvarianten van het model rond te rijden. De huidige eigenaar importeerde de auto zo'n zes jaar geleden en zorgt er goed voor, want de bijzondere Nissan staat er keurig bij.

