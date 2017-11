Slideshow

In het Wild: Nissan Cherry Goudeerlijke kers

Dankzij AutoWeek-lezer Joost Mooij hebben we vandaag een Nissan Cherry op de digitale bühne staan, een knap ogend exemplaar uit 1986.

In de jaren tachtig werd Nissans exportmerk Datsun langzaam maar zeker omgedoopt in simpelweg Nissan. Dat had als gevolg dat de laatste, vierde generatie Cherry in Europa met Nissan-emblemen op de weg verscheen. Onderhuids ging in feite de Pulsar/Sunny (generatie N12) schuil.

Deze laatste Cherry werd in ons land tot 1986 verkocht en het door AutoWeek-lezer Joost Mooij gesnapte exemplaar stamt uit dat laatste bouwjaar. Voorin deze driedeurshatchback - er was ook een vijfdeursversie en elders ook een sedan - doet een 75 pk sterke 1,5-liter viercilinder dienst als kloppend hart. Op de achterzijde lezen we 'Automatic' en dat wijst natuurlijk op de aanwezigheid van drietrapsautomaat. Het achtkleppertje had daarmee net geen 17 seconden nodig om een snelheid van 100 km/h te bereiken. Haast moest je dus niet hebben, al kon je zo wel extra lang genieten van de Japanse degelijkheid waar Nissan de klant mee naar de showrooms wist te krijgen.

Deze Cherry is een GL-uitvoering en dat betekent dat je werd getrakteerd op een ruitenwisser met interval, hoogpolig tapijt op de vloer, een toerenteller, kaartenvakken in de portieren en een van binnenuit te verstellen linker buitenspiegel. Ook was de bekleding op de deurpanelen van een betere kwaliteit, kreeg je een van binnenuit te openen tankklep en een achterruitwisser met sproeier. Weelde. Vergeten we bijna nog te melden dat de Cherry ook een link heeft met Alfa Romeo. Maar wat was die ook alweer?