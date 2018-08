Echt de jaren 90 In het Wild: Mitsubishi Space Runner (1995)

Slideshow

Wie tegenwoordig op zoek is naar een MPV komt bedrogen uit, want steeds meer merken nemen afscheid van de ruime gezinswagens. Cross-over is wat de klok slaat. Hoe anders was dat eind vorige eeuw, toen de MPV's juist in opmars waren. Bruno Vijverman kwam een uitstekend voorbeeld tegen uit het midden van de jaren 90: deze Mitsubishi Space Runner uit 1995.

Als één van de eerste merken haalde Mitsubishi in de jaren 80 een ruimtewagen naar de Nederlandse showrooms. Met de Space Wagon betrad Mitsubishi een voor het merk nieuw segment. De gedachte achter zo'n ruimtewagen is het éénvolumeconcept: in plaats van drie afzonderlijke ruimtes vormt alles samen één geheel. Kenmerkend is natuurlijk de gigantische ruimte, die naast vele liters aan bagage ook plek biedt aan vaak zeven personen. De Space Runner is in 1991 een van de eerste uitzonderingen, want hoewel hij wel degelijk tot het MPV-segment behoort, konden maar vier mensen meerijden in de compactere Japanner. Dat was dan ook zijn kracht.

Hoewel de Space Runner niet meer mensen kon vervoeren dan bijvoorbeeld een Toyota Corolla of Ford Escort hadden de passagiers wel veel meer beenruimte en een reusachtige kofferbak tot hun beschikking. Uit een test uit die tijd blijkt dat de Space Runner zijn tijd een beetje vooruit was. "Op puur rationele of economische gronden laat het bestaan van de Space Runner zich moeilijk rechtvaardigen", luidde het testverslag in 1994. Destijds bestond het wagenpark voor de grote gezinnen dan ook uit Voyagers, Espaces, Previa's, Trans Sports, Lumina's en Prairies. Niet gek dus dat we even moesten wennen aan hetzelfde concept, maar dan een maatje kleiner .

In Nederland was de Space Runner met twee motoren leverbaar: de 1,8-liter benzinemotor en de 2.0 TD diesel. Die laatste was met zijn 82 pk niet één van de vlotste uit de klas. De topsnelheid bedroeg 155 km/h, een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h nam 17,8 seconden in beslag. Een stuk potiger was de benzinemotor met 123 pk. De topsnelheid stijgt met 25 km/h, een soortgelijke sprint gaat ruim zeven seconden sneller. Bijzonder aan het ontwerp is dat de linkerkant van de koets maar één deur heeft. Achterpassagiers kunnen enkel via de rechterkant met een schuifdeur de Space Runner betreden. In 1999 nam de tweede generatie Space Runner het stokje in Nederland over, waarna in 2002 het doek voor het model viel.

AutoWeek-lezer Bruno Vijverman zag een luxe versie van de auto staan, want het gaat hier om de GLXi. De rood-zilveren Mitsubishi zit dan ook lekker in zijn spullen, met onder andere driespaaks lichtmetaal en het zonnendakje. Typische extra's zijn de bullbar op de neus en windschermpjes bij de voorportieren. Dit exemplaar zag in juni 1995 het levenslicht en is sindsdien nooit van eigenaar veranderd! Zou dit dan een voorbeeld zijn van het bekende 'van een oud vrouwtje geweest'?