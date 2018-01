Slideshow

In het Wild: Mitsubishi FTO Letterlijk grijze import

Al vaker wist AutoWeek-lezer Bruno Vijverman een bijzondere auto op de gevoelige plaat vast te leggen. Zo ook vandaag. We heten welkom: de Mitsubishi FTO. Bruno Vijverman, wederom bedankt!

Ini 1994 bracht Mitsubishi de FTO op de markt, een coupé die gebruikmaakte van een aangepast Galant-platform. In zijn eerste jaar werd de FTO gekroond tot Japanse Auto van het Jaar. Via de officiële kanalen zou de FTO dat land ook niet verlaten, al bleek de auto onder andere in het Verenigd Koninkrijk een interessante kandidaat voor de grijze import. Meer dan 20.000 exemplaren vertrokken naar Engeland.

De FTO werd aangeboden met drie motoren: een 1.8-liter viercilinder met 125 pk, een 2.0-liter V6 met 180 pk en een MIVEC-versie van de V6 met 200 pk. Daarnaast waren er tal van uitvoeringen beschikbaar. Met de GS als instapper kon de uitrusting groeien tot de GPX of GP met de sterkste motor onder de kap. In 1997 kreeg de FTO een facelift waarbij onder andere het knipperlicht van de mistlamp aan de voorkant werd gescheiden. Klanten konden kiezen uit een heel palet aan kleuren, met enkel in 1995 stond de 'Dandelion'-gele lakkleur op de lijst.

De in 'Symphonic Silver' gespoten FTO die in Nederland geparkeerd stond, werd in augustus vorig jaar naar Nederland gehaald en in afgelopen november overgeschreven naar de huidige eigenaar. De auto wordt al zeventien jaar aangedreven door een V6. Voor zijn leeftijd staat de grijze racemuis er nog netjes bij en is de eigenaar verzekerd van sportief rijplezier in zijn Japanse FTO.