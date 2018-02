Slideshow

In het Wild: Midas Gold Convertible (1995 Klein maar fijn

Bij de naam Midas zullen er waarschijnlijk weinig belletjes rinkelen. Niet gek, want dit kleine Engelse merk houdt zich bezig met een specifieke tak van de sport: kit-cars. Langs de weg zag Rogier van Goethem deze rode cabrio staan. Wij bedanken hem vriendelijk voor zijn inzending.

Een kit-car dus. Na het tekenen van een overeenkomst in 1975 tussen Harold Dermott en Marcos om de productie van hun Mini Marcos over te nemen, verschijnt de eerste Midas drie jaar later op de weg. De koets staat op het onderstel van een oude Mini en ook de motor, versnellingsbak en de vooras zijn van die kleine Engelsman geleend. In 1981 bemoeit grootheid Gordon Murray zich met het ontwerp waarna een upgrade volgt. Van de Midas verschijnen er dan drie varianten: Gold, Silver en Bronze.

Door de jaren heen wordt de Midas Gold technisch aangepakt en krijgt onder meer MG Metro-onderdelen. In 1989 verschijnt er naast de tweedeurs een cabrio. Een allesverwoestende brand bij de fabriek in datzelfde jaar gooit later (letterlijk) roet in het eten, waarna het einde van Midas nadert. Een jaar later verkoopt Midas de rechten van de auto, waarna er een echte doorstart in 1991 plaatsvindt onder de vleugels van GTM Cars. Tot 2001 blijft de productie in handen van GTM en wordt gebruik gemaakt van techiek van de Metro of Rover 100. Anno 2018 worden de kit-cars - na enkele andere overnames - nog steeds geproduceerd.

De rode Midas Gold stamt uit 1995 en heeft zijn beginjaren in Groot-Brittanië doorgebracht. Zes jaar later zijn er Nederlandse kentekenplaten op verschenen. Sinds 2013 rijdt de huidige eigenaar rond in de Midas. De Brit ziet er nog relatief netjes uit, maar een goede poetsbeurt zou de cabrio niet misstaan.