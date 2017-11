Slideshow

In het Wild: MG ZT-260 (2008) Hyperzeldzame V8

De MG ZT, het sportieve broertje van de Rover 75, is altijd een verfrissend zeldzame verschijning. Dit zwarte exemplaar is echter de heilige graal binnen het ZT-spectrum: de 260!

Dat '260' is een magisch getal voor mensen die deze MG een beetje kennen, want het betekent dat de 4,6-liter Ford-V8 onder de motorkap huist. Dat maakt deze ZT-T totaal anders dan zijn minder krachtige broertjes, zoals het groene exemplaar dat eerder in deze rubriek schitterde. Behalve die Mustang-motor beschikken 75's en ZT's in V8-uitvoering namelijk over achterwielaandrijving, terwijl alle andere versies toch echt voorwielaandrijvers waren. Aan de buiten- én binnenkant is daar nauwelijks iets van te zien. Goed, er zijn V8-typeplaatjes op het voorscherm en in het interieur is het opbergvak voor de versnellingspook wat ondieper om plaats te bieden aan de cardanas. Het enige opvallende verschil is de uitlaat, die bij de topversie maar liefst vier eindstukken heeft. Bij de Rover 75 is dat nauwelijks te zien, de ZT draagt ze met trots met zich mee.

Wie dat indrukwekkende arsenaal eindstukken onder de bumper van zo'n Britse sedan of stationwagon vandaan ziet komen, kan de camera van zijn telefoon gerust activeren. Een V8 is namelijk een uiterst zeldzame auto. In totaal zijn er naar verluidt 883 75's en ZT's in deze uitvoering gebouwd. De ZT is met 713 exemplaren ruimschoots in de meerderheid, maar de stationwagonversie is alsnog bijzonder zeldzaam. Volgens de liefhebbers op mg-rover.org is de ZT-T goed voor niet meer dan 152 exemplaren van de totale populatie, waarbij deze faceliftversie goed is voor 126 stuks. De auto die hier vandaag schittert, kreeg in 2008 voor het eerst een kenteken. Gezien het faillissement van MG en Rover in 2005 was de auto toen al minimaal drie jaar oud, maar het lijkt in ieder geval om een erg laat exemplaar te gaan.