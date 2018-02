Slideshow

In het Wild: MG ZS (2005) Niets is wat het lijkt

Een sportieve Brit met ruimte: de MG ZS in een notendop. In een Nederlandse stad kwam trouwe AutoWeek-lezer Bruno Vijverman dit groene exemplaar tegen en stuurde de foto's op, waarvoor dank.

Voor de oorsprong van deze wagen nemen we je even mee terug in de tijd. De Rover ZS vindt zijn oorsprong namelijk in de Rover 400. In 1995 legde de tweede generatie van de 400 de basis voor het ontwerp van de ZS. Het voorheen vierkante ontwerp maakte plaats voor een rondere koets. In 1999 haalt Rover het doek van de volgende generatie: de Rover 45. Twee jaar na de introductie komt Rover met een hetere versie: de MG ZS ziet het levenslicht, een auto die als sedan én als vijfdeurshatchback leverbaar is.

De luchthappers aan de zijkant van de groene ZS moeten ons laten geloven dat het om de ZS 180 gaat. De 2,5-liter benzinemotor in deze Engelsman levert een vermogen van 177 pk. Als we het kenteken door de zoekmachine halen, blijkt echter dat de 117 pk sterke 1.8 onder de kap ligt. We hebben hier dus te maken met een ZS 120. Ook mist de achterbumper de kenmerkende uitlaat met omlijsting. Wél gaat het hier om een origineel Nederlandse auto met Brits bloed die in 2005 op de weg verscheen. Hiermee is het één van de laatst gemaakte ZS'en, want dat jaar valt het doek voor het model. Vorige zomer heeft de huidige eigenaar de MG op zijn naam gezet. Om wat kleine smetjes na oogt de auto verder nog netjes.