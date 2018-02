Slideshow

In het wild: MG A Twin-Cam (1959) Revolutionaire sportieveling

De MG A stond voor MG aan het begin van een revolutie waarbij de auto’s veel moderner werden en de losse spatborden verdwenen. Deze Twin-Cam in coupé-uitvoering is misschien wel de sportiefste verschijningsvorm van het model!

Zeg je 'MG' dan zeg je al heel snel 'roadster'. In het geval van deze rode A is dat niet terecht, want dit is toch echt een Coupé. De dichte koets was niet ongebruikelijk bij de MG A, al is de open variant wel bekender. De sportievere Twin Cam is direct herkenbaar aan z'n bijzondere wielen. Waar andere MG A's klassiek ogende spaakwielen meekregen, staat deze variant op sportieve stalen exemplaren met een centrale wielmoer. Bij dit exemplaar zijn ze ook nog eens in het rood uitgevoerd, voor een extra sportief randje. Ook de zwarte bumper en rode grille dragen daaraan bij. Het 'Twin Cam' prijkt trots naast de roosters op het voordek en duidt op de aanwezigheid van een hitsige, 1,6-liter grote viercilinder met twee bovenliggende nokkenassen. Die levert in deze auto ruim 100 pk, wat voor een 0-100 tijd van ruim onder de 10 seconden moest zorgen. Het verschil met de 1500-modellen, die niet verder kwamen dan zo'n 70 pk, was dan ook enorm.

Het rode exemplaar dat Jim Appelmelk voor ons vastlegde, stamt uit 1959 en draagt sinds 2013 z'n Nederlandse klassiekerkenteken. Sinds de import is de auto nog niet van eigenaar gewisseld. Uit het feit dat de auto midden in de winter op straat staat geparkeerd valt af te leiden dat het hier niet om een showauto in nieuwstaat gaat. Deze MG wordt gebruikt! Dat is 'm aan te zien, maar valt tegelijkertijd te prijzen. Van roest, schades of andere visuele ellende van serieuze omvang lijkt geen sprake. Ben jij fan?