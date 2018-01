Slideshow

In het Wild: Mercedes-Benz SLK 32 AMG Kapper met haast

De eerste Mercedes-Benz SLK had wellicht een beetje last van wat we dan maar het ‘dameskappersimago’ zullen noemen. Deze AMG-versie doet er alles aan om aan dat predicaat te ontkomen!

AMG is niet vies van een beetje overdaad. In de tweede SLK wisten de engineers zowaar een v8 te proppen, bij deze eerste generatie hield men het bij minder rigoureuze methodes. De 3,2-liter V6 uit de al niet bepaald ondergemotoriseerde SLK 320 kreeg een compressor aangemeten. Dat lijkt al meteen indrukwekkend, maar stiekem voorzag Mercedes-Benz ook de veel gangbaarder 200- en 230-modellen van deze kunstmatige ademhaling. In het geval van de 32 AMG levert de toevoeging echter een zeer indrukwekkend vermogen op. De kleine klapdak-roadster brengt in deze uitvoering maar liefst 354 pk op de been, goed voor een 0-100 tijd van slechts 5,2 seconden en een top van 250 km/h. Indrukwekkende cijfers, zeker als je bedenkt dat de instap-SLK het aanvankelijk met 136 pk moest doen. Wat een contrast!

Deze specifieke SLK 32 AMG stamt uit 2001 en kwam in 2006 naar Nederland. De auto is afgaande op de 'pukkel' op het achterdek voorzien van een navigatiesysteem – jawel, in 2001 – en kostte nieuw zo'n €82.000. In Duitsland wordt voor een redelijk exemplaar anno 2018 nog altijd zo'n 15- tot 20.000 euro gevraagd.

