6-voorvader In het Wild: Mazda 626 (1987)

Slideshow

Begin dit jaar onthulde Mazda de vernieuwde 6. Voor zijn grootouders moeten we twee cijfers aan de naam vastplakken, want tot na de eeuwwisseling ging de sedan als 626 door het leven. Waar het ontwerp nu zeer rond is met wat wilde lijnen, was het model in de jaren 80 uiteraard vooral vierkant. Tim de Klerk brengt ons een exemplaar uit 1987.

Dit is een 626 van de tweede generatie die deze naam droeg. In 1978 verscheen de eerste 626 op de weg als opvolger van de 616. De 626 behield de achterwielaandrijving van zijn voorganger. Met de komst van de tweede generatie 626 verplaatste Mazda voor de eerste keer de aandrijving van de achter- naar de voorwielen. Ook deed een dwarsgeplaatste motor zijn intrede. Het typische 'seventies'-ontwerp van de eerste 626 met de niet-geïntegreerde bumpers en tal van verchroomde onderdelen maakte plaats voor een nog vierkanter design met meer jaren 80-elementen, zoals de nu wél geïntergreerde bumpers. De tweede 626 was leverbaar als twee- en vierdeurs sedan of als vijfdeurs liftback.

Op 6 mei 1987 werd deze Mazda voor de eerste keer op de Nederlandse wegen toegelaten. We hebben hier te maken met een 2,0-liter benzineversie die (dertig jaar geleden) de beschikking had over 102 pk. Op de achterklep prijken twee 'trotse' termen: 'Limited' en 'katalysator'. De Japanner staat er verder nog fris bij voor zijn leeftijd. De verchroomde elementen glimmen als nieuw en van roest is geen spoor te bekennen. De wieldoppen aan de voorkant lijken hun beste tijd gehad te hebben, maar dat vergeven we de eigenaar die sinds 2014 in deze 626 rondrijdt.

Na nog twee generaties 626 ging het roer in 2002 bij Mazda rigoureus om met de komst van de eerste Mazda 6. Scherpe lijnen met dito rijeigenschappen bleken het nieuwe credo. Binnenkort maakt de gefacelifte derde generatie zijn opwachting bij de Nederlandse dealers: een wereld van verschil met ruim dertig jaar geleden.

Peilstok Deze Mazda 626... vind ik fantastisch.

vind ik best leuk.

doet me niet zoveel.

vind ik maar niks.

vind ik verschrikkelijk. Deze Mazda 626... vind ik fantastisch. 38,3%

vind ik best leuk. 39,1%

doet me niet zoveel. 15,5%

vind ik maar niks. 4,6%

vind ik verschrikkelijk. 2,5% Aantal stemmen 522