In het Wild: Mazda 1300 (1975) Geschiedenisles

Deze rode, origineel Nederlandse Mazda 1300 stond in het hartje van Amsterdam, gewoon in het wild. Daarmee belandt hij met recht in deze rubriek. AutoWeek-redacteur Mitchel van Essen spotte hem voor de deur.

Begin jaren 60 verscheen Mazda met een gezinsauto in Japan: de Familia. Het begin van bijna veertig jaar aan sedans, stationwagons en bestelwagens was daar. Voor de uitvoer naar andere landen werden de naamplaatjes veranderd. Familia maakte plaats voor cijfers, beginnend bij de 800. Dit was gebaseerd op de cilinderinhoud van de viercilindermotoren. De 1300 die we in Amsterdam aantroffen, is van het einde van de tweede generatie. In 1967 introduceerde Mazda met de 1000 de tweede generatie. Hier lag een 987cc-vierpittertje in. Drie jaar later verscheen de 1300 op de markt.

De 1300 kwam er eerst als sedan en coupé, later volgden er een pick-up, een stationwagon en een bestelwagen. Grote cosmetische veranderingen kende de tweede generatie Familia nooit. De gespotte Japanner zit, ondanks een vuile deuk aan de rechterachterkant, nog goed in zijn lak. De sleutels van deze 1300 werden in oktober 1975 voor de eerste keer overgedragen aan een eigenaar. In september dit jaar gebeurde dat voor de laatste keer. Na de 1300 in 1977 verscheen de derde generatie van de Familia. Vanaf toen stond deze beter bekend als 323. Tot 2003 hanteerde Mazda deze naam voor de familie-auto. Tegenwoordig vinden we nog maar één cijfer op de achterklep van vergelijkbare Mazda's: de 3 is de nieuwste 'Familia'.