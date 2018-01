Slideshow

In het Wild: Maserati Biturbo 430 (1989) Vierdeurs topversie in de jaren tachtig

Vandaag bedanken we AutoWeek-lezer Bruno Vijverman weer hartelijk voor zijn inzending voor deze rubriek. Vandaag op de bühne: een Maserati Biturbo 430.

Begin jaren tachtig bracht Maserati de geheel comform die periode hoekig gelijnde Biturbo op de markt, een coupé die zoals zijn naam al verraadt in alle gevallen een van twee turbo's voorziene V6 onder de kap had. Die dubbelgeblazen zescilinder is door de jaren heen in diverse formaten op de markt geweest. De 2,0-litervariant bleef om belastingtechnische redenen nagenoeg voorbehouden aan de thuismarkt. De 2,5- en 2,8-literversies kennen we buiten de Italiaanse landsgrenzen beter.

In 1983, twee jaar na de lancering van de tweedeurs Biturbos, voegde Maserati een vierdeurs aan de line-up toe. Deze nieuwe, langere varianten stonden kregen ten opzichte van de bekende tweedeursversies een circa negen centimeter langere wielbasis en een grotere overhang achter. Het grotere formaat zorgde voor een gewichtstoename van zo'n 100 kilo ten opzichte van de tweedeurs. In 1986 werd het vierdeurs-Biturbo-gamma, dat tot dat jaar alleen uit de 420's en de 425's bestond, aangevuld met deze 430-uitvoering met de 2,8-liter V6 onder de kap. Deze 225 pk sterke 430 is met nog geen 1.000 geproduceerde exemplaren behoorlijk zeldzaam te noemen, zeker anno 2018.

Vanbuiten is de 430 voornamelijk te herkennen aan zijn afgeronde grille en de grote lichtmetalen wielen (15 inch), al werd die grille vanaf 1988 ook gemeengoed voor de rest van het Biturbo-gamma. In 1991 werd een gemoderniseerde 24-klepsvariant van de 430 gepresenteerd, een 430 4v gedoopte uitvoering die ook vanbuiten sportiever werd aangekleed en naast de 430 een plekje opeiste. Dit gesnapte exemplaar stamt uit 1989 en kwam begin 2016 voor het eerst de Nederlandse grens over. Sinds dat moment is hij bij zijn huidige, ongetwijfeld apetrotse eigenaar.