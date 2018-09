Ladder-SUV In het wild: Mahindra Scorpio

AutoWeek-lezer Wim Spier liep in Den Haag een wel heel bijzondere auto tegen het lijf. "Zelf weet ik alleen dat het een automerk uit India is," schrijft Spier erbij. Dat klopt helemaal, we hebben hier namelijk een Mahindra Scorpio op de digitale planken!

De Scorpio is een SUV van het Indiase merk Mahindra, op zijn beurt een bedrijf dat onder de industriële grootmacht Mahindra & Mahindra valt. Dat enorme bedrijf hield zich jarenlang bezig met het in licentie bouwen van de Willys Jeep in India en was medio jaren negentig van mening dat het met een SUV zou moeten komen, een project waar het onder andere een van GM afkomstige engineer aantrok. In 2002 werd de Scorpio geboren, een grofweg 4,5 meter lange SUV die gebruikmaakt van een ladderchassis en die plek biedt aan vijf of zeven inzittenden.

Hoewel de Scorpio door de jaren heen diverse keren is bijgepunt, is de basis van de auto anno 2018 nog altijd gelijk aan die van het origineel. Het exemplaar op de foto's behoort toe aan wat Mahindra de tweede generatie noemt, maar in feite is het slechts een gefacelifte versie met aangepaste verlichting en bumpers. Het vandaag gesnapte exemplaar heeft een 116 pk sterke 2,1-liter grote viercilinder benzinemotor onder de kap die ongetwijfeld een aardige kluif heeft aan de 1.820 tot 1.920 kilo wegende Scorpio.

Leuk detail: de Mahindra Scorpio is niet alleen in India verkocht, maar ook in landen als Australia, Egypte, Zuid-Afrika en werd zelfs in Frankrijk en Spanje aan de man gebracht. In die laatste twee landen ging de Scorpio als Goa door het leven om verwarring met de Ford Scorpio te voorkomen. De Mahindra Scorpio neemt het in het thuisland onder andere op tegen auto's als de Tata Safari en heeft een vanafprijs van grofweg € 11.800.