In het Wild: Lada Priora (2011) Zeldzaam anoniem

AutoWeek-lezer Sidney Meulema wist een select deel van de AutoWeek-redactie te verblijden met zijn inzending voor In het Wild: een heuse... Lada Priora!

Het Russische AvtoVaz (Lada) lanceerde de Priora-familie in 2007 in het thuisland, een modelreeks die in 2009 de op dat moment zeer op leeftijd geraakte 110-familie verving. Helemaal nieuw was de Priora overigens niet. Wie een Priora van opzij bekijkt, ziet duidelijk gelijkenissen met zijn voorganger en dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat de Priora in feite een technische doorontwikkeling was van die 110. Net als de 110-familie was ook de Priora in diverse smaken te krijgen. Zo leverde het merk een sedan (2170), een hatchback (2172), een driedeurs-'coupé' (2172) en een stationwagon (2171). Tussen 2010 en 2013 was de Priora, met uitzondering van de Coupé, ook in Nederland te krijgen. Slechts zes Nederlandse consumenten hebben zich door het model laten verleiden.

Het door Sidney Meulema gesnapte exemplaar is een Priora Hatchback uit 2011. De vijfdeurs, aangedreven door een 98 pk sterke 1,6-liter viercilinder, is nog altijd bij zijn eerste eigenaar.

Momenteel levert Lada in het thuisland alleen nog de Priora Sedan, maar dat zal niet lang meer duren. De in 2014 gepresenteerde Vesta, Lada's jongste model, geldt als Priora-opvolger en zal spoedig de volle aandacht van AvtoVaz krijgen. In tegenstelling tot de Priora is de Vesta er tot op heden alleen als sedan en straks ook als stationwagon.

Leuk detail: Lada leverde onder de noemer Priora Premier (21708) ook een verlengde versie van de Priora Sedan (foto 3).